В Совфеде усомнились в наличии у Украины ракеты «Нептун»

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич подставил под сомнение наличие у Украины рабочего экземпляра ракеты «Нептун», способной долететь до Новороссийска.

Как рассказал Клинцевич «Говорит Москва», Украина модернизируют старые советские ракеты от «Урагана» и «Смерча» и то, что на эти баллистические ракеты они поставили «рулевые машинки», ещё не значит, что у них получилась крылатая ракета.

Комментируя слова украинского эксперта Михаила Жирохова об «ударе» по России, он отметил, что ракета, не умеющая серьёзно маневрировать и реагировать на угрозы с земли, не может называться крылатой. К тому же, если она полетит, то ей нужно пройти противовоздушную оборону России.

Но как только что-то в нашу сторону полетит, то то, что это пустило, перестанет существовать, — сказал сенатор.

По словам Клинцевича, заявление Жирохова — это «демагогия», ничего не имеющая общего с практикой. Несмотря на большой научный потенциал Украине ещё нужно многое сделать, чтобы ракета летала и попадала в цель.

Но на практике сделать это не так просто. Всё, что они запускали, — это баллистика, «рулевые машинки». Но не более. Пока что у них ничего нет, — отметил он.

Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что новая украинская крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» способна «дотянуться» до кораблей в Новороссийске. По его словам, с созданием «Нептуна» у Киева якобы появляется возможность поражать цели вокруг Крыма. Он отметил, что украинская ракета по некоторым параметрам якобы имеет лучшие характеристики, чем её российский аналог Х-35, писал NEWS.ru.