В России завершили испытания новой снайперской винтовки

В России успешно завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова. Она будет принята на вооружение после документального оформления итогов испытаний, сообщили РИА Новости в группе компаний «Калашников».

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) представляет собой новое поколение винтовок. Она должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра. Впервые она была представлена на выставке «Армия-2017». Масса винтовки составляет 4,6 килограмма, ёмкость магазина — 10 патронов. Она рассчитана как на российские, так и на натовские патроны калибра 7,62.

Основной снайперской винтовкой в Вооружённых силах России сейчас остаётся снайперская винтовка Драгунова, принятая на вооружение ещё в 1963 году. Она проста в освоении и эксплуатации и обладает высокой надёжностью, однако не отвечает современным требованиям дальности поражения целей одним выстрелом.

Ранее сообщалось, что в России появится винтовка, для которой будут использоваться специальные патроны под уникальный калибр НАТО, применяющийся в широком спектре оружия — от винтовок до пулемётов. Стрелять она будет на рекордное расстояние — 2,5–3 километра. Первые опытные образцы испытают уже в следующем году: в дальнейшем эту винтовку планируется продавать за рубеж, но проект заинтересовал и силовые структуры внутри РФ.