В России завершили испытания новой снайперской винтовки

В России успешно завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова. Она будет принята на вооружение после документального оформления итогов испытаний, сообщили РИА Новости в группе компаний «Калашников».
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ)
Основной снайперской винтовкой в Вооружённых силах России сейчас остаётся снайперская винтовка Драгунова, принятая на вооружение ещё в 1963 году. Она проста в освоении и эксплуатации и обладает высокой надёжностью, однако не отвечает современным требованиям дальности поражения целей одним выстрелом.
Ранее сообщалось, что в России появится винтовка, для которой будут использоваться специальные патроны под уникальный калибр НАТО, применяющийся в широком спектре оружия — от винтовок до пулемётов. Стрелять она будет на рекордное расстояние — 2,5–3 километра. Первые опытные образцы испытают уже в следующем году: в дальнейшем эту винтовку планируется продавать за рубеж, но проект заинтересовал и силовые структуры внутри РФ.