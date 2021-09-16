В России разработают винтовку под патроны НАТО

В России появится винтовка, для которой будут использоваться специальные патроны под уникальный калибр НАТО. Но стрелять она будет на рекордное расстояние — 2,5–3 километра. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный конструктор предприятия — разработчика данного оружия ORSIS Максим Байметов.

Мы решили пойти ещё дальше: создать крупнокалиберную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg (12,7 × 99 мм), который применяется в широком спектре оружия — от винтовок до пулемётов, — сказал он.

Испытают первые опытные образцы уже в следующем году, уточнил разработчик. Россия собирается эти винтовки продавать в первую очередь за рубеж. Но, как выяснилось, проект заинтересовал и силовые структуры внутри РФ.

Байметов подчеркнул, что винтовка создаётся, чтобы использовать её в реальных боевых условиях, а не для того, чтобы ставить единичные рекорды. Снайперы смогут пользоваться оружием на постоянной основе. Сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит, пояснил разработчик.

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