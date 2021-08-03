Убийцу русских С-400 успешно испытали в США

В США провели первые испытания сверхзвуковой противорадиолокационной ракеты AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), которая предназначена для уничтожения систем ПВО противника. Известно, что первое базовое испытание новой ракеты проводили военно-морские силы (ВМС) США. Об этом сообщает американское издание The Drive.
В ходе испытаний ракета
Успешные испытания представляют собой важный шаг на пути к обеспечению флота самой современной системой вооружения для борьбы с развивающимися угрозами класса «земля — воздух», — заявил представитель командования авиационных систем ВМС США капитан Алекс Дутко.
Ранее стало известно, что в России ведётся разработка авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности X-95, об этом заявил начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.