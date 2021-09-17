В России разработали новое оружие для спецназа

На «Златоустовском машиностроительном заводе» разработан новый пистолет-пулемёт «КЕДР-PARA». Он предназначен для правоохранительных органов и силовых структур. Государственные испытания оружия планируется начать в 2022 году. Об этом РИА Новости рассказал начальник бюро продаж стрелкового оружия АО «Златмаш» Вадим Агашин.

«КЕДР-PARA» ПП-2011.000 <...> разработан под патрон калибра 9×19 и должен прийти на смену пистолету-пулемету ПП-91 «Кедр», стоящему в настоящее время на вооружении в силовых структурах, — рассказал Агашин.

Оружие предназначено для ведения ближнего бояв гороюе Автомат имеет небольшие размеры и вес,которые сочетаются большой огневой мощью. Скорострельность — 1000 выстрелов в минуту, начальная скорость полёта пули 430 метров в секунду, ресурс составляет 10 000 выстрелов.

На дистанции до 100 метров кучность стрельбы новой модели составляет 150 миллиметров. Эти показатели, как уверяют разработчики. полностью исключают случайное попадаие и позволяют ливидировать противниа, одетого в броежилет.

Летом «КЕДР-PARA» был апробирован в воинских подразделениях. Бойцы после тестов предложили также оснастить оружие навесным оборужованием — фонарём, лазерным целеуказателем и другими вещами. По словам Асташина, подобные изменения уже внесены.

Государственные испытания оружия назначены на начало 2022 года. После этого будет принято решение о его постановке на вооружение.

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