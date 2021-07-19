В России прошли испытания ЗРС С-500 «Прометей»

Российская новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» прошла испытания на ракетном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

ЗРС выполнила испытательные боевые стрельбы, в ходе которых поразила скоростную баллистическую цель. В ведомстве отметили , что в ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики и высокая надёжность техники противовоздушной обороны.

После того как цикл испытаний будет завершён, первая система С-500 поступит в объединение ПВО-ПРО в Московской области.

ЗРС С-500 предназначена для поражения не только существующих сегодня воздушно-космических целей, но и перспективных средств нападения. В настоящее время аналогов ей в мире не существует.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко допустил, что Россия может отправить на экспорт новейшие зенитно-ракетные комплексы C-500. При этом он отметил, что «Прометей» в любом случае будет поставляться только ограниченному кругу государств.