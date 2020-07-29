В Польше назвали причину прекращения поставок российских С-400 в Китай

https://static.news.ru/photo/b91b5b30-d187-11ea-8d7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из России в Китай.

Как сообщает польское издание Defence24, причинами появившихся проблем могла стать пандемия коронавируса, а также возникшее напряжение в китайско-индийских отношениях.

Это не первый случай, когда российские С-400 стали предметом сложной политической игры, на этот раз между Москвой и Пекином, — говорится в публикации.

По мнению польского СМИ, Российской Федерации приходится маневрировать между интересами КНР и Индии, так как ухудшение взаимопонимания между Пекином и Дели отражается и на Москве.

Первые зенитные ракетные системы С-400 были переданы КНР ещё в 2018 году. В настоящее время поставки компонентов, необходимых для развития китайской системы ПВО, временно отложены. При этом неизвестно, когда Кремль восстановит нормальный трансфер этого вида вооружения, уточняет «Военное обозрение».

Между тем, как писал NEWS.ru, министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе визита в Россию попросил Москву ускорить доставку систем С-400. Контракт на поставку пяти полковых комплектов ЗРС Москва и Дели заключили ещё в 2018 году, и по плану индийская сторона получит их к концу 2021 года. Но обострение приграничного конфликта с Китаем вынудило Дели готовиться к худшему сценарию развития событий. Москва, для которой важны и Китай, и Индия, оказалась в непростом положении.