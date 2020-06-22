Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе визита в Россию попросит Москву ускорить доставку систем С-400. Контракт на поставку пяти полковых комплектов ЗРС Москва и Дели заключили ещё в 2018 году и, по плану, индийская сторона получит их к концу 2021 года. Но обострение приграничного конфликта с Китаем вынудило Дели готовиться к худшему сценарию развития событий. Москва, для которой важны и Китай, и Индия, оказалась в непростом положении.

Визит министра обороны Индии Раджнатха Сингха стартовал 22 июня и завершится 24 июня посещением парада Победы. Как сообщает индийское издание The Economic Times, изначально Дели не планировал посылать своих представителей на торжество, беспокоясь по поводу плохой эпидемиологической обстановки в обеих странах. Но в итоге было решено, что визит сейчас необходим, как никогда.

Обострение давнего приграничного конфликта с Китаем в Ладакхе вынудило Индию начать поспешное закрытие дыр в своей обороне. Хотя ни в Дели, ни в Пекине, судя по всему, не хотят начинать войну, обстановка в Гималаях накалилась до такой степени, что становится непредсказуемой. Обе стороны стянули к границе вооружения, включая тяжёлую артиллерию, истребители и тысячи солдат, между которыми уже произошло несколько стычек. Самая кровавая из них случилась 15 июня и закончилась 20 жертвами с индийской стороны, несмотря на то что участники потасовки были вооружены только камнями и палками.

Sumit Sanyal/Global Look Press

Перед отлётом в Москву министр обороны Сингх призвал индийские вооружённые силы быть «полностью готовыми» к принятию экстренных решений по ситуации в Ладакхе. Как уточняет The Economic Times, Дели начал готовиться к худшим сценариям развития событий и закрывать бреши в обороне. Поэтому Сингх во время визита в Москву, как ожидается, попросит российскую сторону ускорить поставки зенитных ракетных систем. В сложившихся обстоятельствах Дели полагается именно на поддержку РФ, так как около 60% оружия в Индии — советского либо российского происхождения.

Контракт на покупку пяти полков С-400 стоимостью $5,4 млрд считается одной из крупнейших оборонных сделок за время правления индийского премьер-министра Нарендры Моди. Местные СМИ полагают, что Россия задержала поставки полностью оплаченных средств ПВО из-за пандемии коронавируса. Однако в Москве утверждают, что производство идёт согласно ранее утверждённому плану.

Реализация контракта на поставку систем ПВО С-400 идёт в соответствии с графиком, — уточнил в феврале замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов. — Первую партию планируется поставить до конца 2021 года. Обучение индийских специалистов будет начато уже до начала этой поставки.

Кроме того, индийские СМИ сообщают о планах Дели срочно закупить у России 21 истребитель МиГ-29 и 12 Су-30МКИ. Впрочем, эксперты считают , что этот тип боевых самолётов мало поможет Индии в возможном противостоянии с Китаем в Гималаях, так как плохо приспособлен для работы в высокогорных условиях.

Звучат в стране и предостережения по поводу использования С-400. Член индийского парламента от правящей партии Субраманиан Свами заявил, что применять российские ЗРС против Китая небезопасно, так как у Пекина они тоже имеются. Да и в России, по его мнению, Дели сегодня не может быть так уверен, как раньше, из-за её стратегического партнёрства с Пекином.

Конфликт Китая и Индии действительно ставит РФ в непростое положение, так как Москва считает своими стратегическими партнёрами обе страны. В этом свете Москва скорее заинтересована в сохранении нейтралитета или хотя бы его видимости. Ускорение поставок С-400 Индии в сложившейся обстановке может быть расценено Пекином как враждебный шаг. Поэтому маловероятно, что министру обороны Сингху удастся добиться в Москве желаемого, несмотря на, бесспорно, смелый визит в разгар пандемии.