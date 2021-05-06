В ФРГ рассказали, как Путин ведёт Россию к новому этапу мировой политики

https://static.news.ru/photo/ab88f500-af07-11eb-b759-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ведёт своё государство к новому этапу мировой политики. Обеспечить своё влияние в мире Кремлю помогут два новых вида оружия — беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Циркон». С их помощью РФ сохранит статус сверхдержавы, обеспечит безопасность национального суверенитета и не допустит втягивания в возможный конфликт между США и КНР. Об этом написал эксперт Focus Томас Егер.

По его мнению, в настоящее время усиливается космическое противоборство. Штаты уже создали новый вид ВС — Космические силы, Китай намерен построить космическую станцию. Все эти процессы могут помешать России сохранить статус сверхдержавы. Из-за этого Москва модернизирует, как заметил Егер, свой личный потенциал стратегического устрашения. Он выделил беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и гиперзвуковую ракету «Циркон».

Согласно описаниям, аппарат стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами. Ракета же обладает огромной скоростью, её невозможно отразить. Россия продолжает её модернизацию для ещё большего устрашения, — написал эксперт.

Ранее стало известно, что новейшая российская ракета РС-28 «Сармат» будет испытана в 2021 году на фоне самой высокой со времён холодной войны напряжённости в отношениях Запада и Москвы. Об этом написал журналист британского издания Daily Mail Уилл Стюарт.

В квалификации НАТО межконтинентальная ракета РС-28 значится как «Сатана-2». Она способна нести 10 больших ядерных боеголовок или 16 малых. Ей предстоит заменить на вооружении РВСН самую мощную в мире межконтинентальную ракету «Воевода» («Сатана», РС-20В).