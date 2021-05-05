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Оружие

Британцев озадачила российская ракета, способная уничтожить Техас

00:33, 06 мая 2021
Фото: Michael/wikimedia.org

Новейшая российская ракета РС-28 «Сармат» будет испытана в 2021 году на фоне самой высокой со времён холодной войны напряжённости в отношениях Запада и Москвы. Об этом написал журналист британского издания Daily Mail Уилл Стюарт.

Новое смертельное гиперзвуковое оружие способно обойти противоракетную оборону США и уничтожить территорию размером с Техас или Англию, — говорится в публикации.

В квалификации НАТО межконтинентальная ракета РС-28 значится как «Сатана-2». Она способна нести десять больших ядерных боеголовок или 16 малых. Ей предстоит заменить на вооружении РВСН самую мощную в мире межконтинентальную ракету «Воевода» («Сатана», РС-20В).

Ранее стало известно, что иранские СМИ назвали ракету РС-28 «Сармат» посланием России к избранному президенту США Джо Байдену. Главной целью нового ракетного комплекса является преодоление всех существующих на сегодняшний день систем ПВО и лишение противника возможности ядерного сдерживания.

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