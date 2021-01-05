В Иране назвали ракету «Сармат» посланием России Байдену

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Иранские СМИ назвали межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат» посланием России к избранному президенту США Джон Байдену.

«Сармат» — это своего рода «послание», весть о текущих возможностях России и её военных технологиях, прежде всего, для США, их союзников в Европе, а также для других стран. Так получилось, что оно совпало по времени с приходом к власти новой администрации в Вашингтоне, — говорится в статье, опубликованной иранским информационным агентством Akharin Khabar.

Главной целью нового ракетного комплекса является преодоление всех существующих на сегодняшний день систем ПВО и лишение противника возможности ядерного сдерживания. По мнению автора статьи, подобное оружие нужно для применения в реальной ядерной войне, поэтому очевидно его стратегическое, а не тактическое значение.

Вряд ли следует считать случайным стечением обстоятельств или простым совпадением заявления об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат» и приход к власти новой администрации в Вашингтоне, - считает автор.

Демонстрация нового мощного вооружения связана с надеждами России на то, что Байден будет более сговорчивым в отношении подписания новых соглашений по вооружениям, заключает иранский журналист.