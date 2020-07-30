Уязвимость НАТО при ударе российского оружия по Туле признали на Западе

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Американская авиабаза Туле в Гренландии «абсолютно беззащитна» перед российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Супероружию Москвы НАТО не может нечего противопоставить.

Такую точку зрения высказал датский журналист Эмиль Роттбелль в статье, опубликованной в газете Berlingske. По мнению автора материала, ракета представляет большую опасность для сил Альянса даже при том, что неизвестна дальность полёта «Кинжала».

Это не чистая выдумка, а, возможно, то, на что Россия уже способна сегодня. Мы не знаем точно, как далеко может пролететь «Кинжал», но с его скоростью, точностью попадания и дальностью действия минимум в тысячу километров он меняет баланс сил в Арктике, — считает Роттбелль.

Он добавил, что в случае войны Москва попытается уничтожить на авиабазе в Гренландии радары предупреждения НАТО о ракетном нападении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Россию отказаться от новейших систем вооружения. Он отметил, что не видит смысла в том, чтобы они использовались, учитывая договорённости о контроле над вооружениями. По его словам, речь идёт о МБК «Сармат», гиперзвуковых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал», крылатых ракетах «Буревестник» и беспилотных субмаринах «Посейдон».