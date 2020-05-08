Представитель Трампа призвал Россию отказаться от «Сарматов» и «Кинжалов»

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России следует отказаться от пяти новейших систем вооружения и не надеяться на то, что их удастся сохранить в рамках нового договора.
В беседе с Washington Post Биллингсли
Сама суть любого соглашения, подобного Договору о СНВ, — это усиление доверия. А ни одна из российских систем не внушает доверия, которое и так было подорвано предыдущими нарушениями договорённостей, — отметил представитель Дональда Трампа.
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