Представитель Трампа призвал Россию отказаться от «Сарматов» и «Кинжалов»

https://static.news.ru/photo/6b672b18-9167-11ea-8611-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry /Global Look Press

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России следует отказаться от пяти новейших систем вооружения и не надеяться на то, что их удастся сохранить в рамках нового договора.

В беседе с Washington Post Биллингсли отметил , что не видит смысла в том, чтобы эти системы использовались в РФ, учитывая договорённости о контроле над вооружениями. Он уточнил, что речь идёт о МБК «Сармат», гиперзвуковых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал», крылатых ракетах «Буревестник» и беспилотных субмаринах «Посейдон».

Сама суть любого соглашения, подобного Договору о СНВ, — это усиление доверия. А ни одна из российских систем не внушает доверия, которое и так было подорвано предыдущими нарушениями договорённостей, — отметил представитель Дональда Трампа.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Россия продолжает работы по подготовке ракеты «Сармат» к испытаниям, несмотря на пандемию коронавируса.