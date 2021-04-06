The Drive: США решили уничтожить российские танки «прыгающими минами»

https://static.news.ru/photo/f13b5d58-9798-11eb-8cb6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские оружейники задумались об использовании против российских танков новых мин, поражающих уязвимые места. Конструкторы хотят научить боеприпасы самостоятельно находить наиболее хрупкие узлы боевых машин и атаковать их сверху, буквально запрыгивая на «броню». Учёные также собираются «связывать» минные поля в единую сеть, управляемую дистанционно, рассказал обозреватель Джозеф Тревитик.

Двусторонняя связь поможет операторам контролировать обстановку и мгновенно получать информацию о том, поражена ли цель. Также ему станет известно, если какая-то из мин выйдет из строя <...> Кроме того, такая система позволит военнослужащим «включать» и «выключать» минные поля по своему желанию. Таким образом, дружественные силы смогут без риска перемещаться по опасной территории, — пишет портал The Drive.

Аналитик издания уточнил, что верхняя часть корпуса танка и другой бронетехники наиболее уязвима. Поэтому «прыгающие мины» станут довольно эффективным решением.

По задумке военных, новый снаряд должен уничтожать объекты неприятеля на расстоянии до 50 метров. Интерес Минобороны США к модернизации вооружения связывают с обострением ситуации на юго-востоке Украины, а также с крупными инвестициями Китая в оборонную отрасль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военно-воздушные силы США готовы использовать стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit для нанесения ударов по кораблям и наземным объектам РФ. Такую возможность самолёты продемонстрировали в ходе совместного тренировочного полёта у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании.