Суперразведчика лишили американской визы

Кремль выражает своё сожаление по поводу решения Белого дома выйти из соглашения в области контроля за вооружениями — Договора по открытому небу (ДОН). Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот «документ утрачивает свою жизнеспособность», а значит, что несмотря на все попытки, найти компромисс Москве и Вашингтону не удалось. Ещё вчера российский МИД допускал возможность того, что Россия останется в ДОН, если другие стороны соглашения дадут дополнительные гарантии непередачи разведданных третьей стороне — США. По всей видимости, таких гарантий российской стороне никто не дал, и уже сегодня представитель ведомства Константин Гаврилов пообещал , что «если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жёсткие ответные меры не заставят себя ждать».

Договор по открытому небу — один из последних краеугольных камней международной безопасности в области контроля за вооружениями. Его подписали 24 марта 1992 года в Хельсинки. Договор вступил в силу 1 января 2002 года. В итоге Россия и НАТО получили законные основания для проведения воздушной разведки над территориями друг друга. Только в прошлом году Россия осуществила 42 наблюдательных полёта над территорией США и Североатлантического альянса и приняла 29 над своей территорией.

Ralf Hirschberger/Global Look Press

Много это или мало, вопрос риторический. Важно, что каждый из участников соглашения имел возможность решить свои вопросы в области обеспечения безопасности. После событий 2014 года в Крыму и в Донбассе это право осталось даже за Украиной. В прошлом году на румынском самолёте Ан-30 украинцы облетели юг России. На этой неделе такую возможность получат французы. Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, «в период с 23 по 27 ноября миссия Франции выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на французском самолёте наблюдения AC-130H с аэродрома Кубинка».

О том, что американцы покинут соглашение, стало очевидным ещё в мае этого года. Тогда госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «по своей сути договор призван обеспечить всем подписавшим его странам более высокий уровень транспарентности, взаимопонимания и сотрудничества независимо от их размеров. Однако реализация и нарушение Россией ДОН подорвали эту центральную функцию». В чём конкретно Россия не соблюдает соглашение, американцы традиционно не сообщили.

Впрочем, что именно не нравилось, можно легко представить. В 2014 году Россия отказала США в полёте в 500 км в зоне над Калининградской областью и проведении таких полётов в 10-километровой зоне вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией, которые с точки зрения Кремля являются суверенными государствами. Зато в 2017 году наш самолёт-разведчик Ту-154М-ЛК1 пролетел над Капитолием, штаб-квартирой ЦРУ в Лэнгли и военно-воздушной базой ВМС Эндрюс, с которой взлетает Air Force One — Boeing 747-200B президента США. И всё это на высоте чуть более одного километра. Телеканал CNN буквально взорвался обвинениями в адрес президента Дональда Трампа — пособника Москвы. Белый дом сделал выводы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В общем, то, что задумывалось как средство транспарентности и доверия, постепенно сходило на нет. Тем более что у России ещё и появился новый самолёт-разведчик Ту-214ОН. Его возможности на порядок превосходят американские. Член комитета сената США по вооружённым силам Том Коттон ещё в мае прямо говорил, что «для господина Путина этот договор был всего лишь очередной схемой захвата военного и разведывательного преимущества над США и НАТО». Кроме того, по его словам, договор был технически не работающим, таким же устаревшим и неуместным, как кассетный магнитофон.

Я особенно рад тому, что налогоплательщикам США не придётся платить почти четверть миллиарда долларов на модернизацию нашего парка самолетов OC-135 Open Skies. Эти средства лучше использовать для укрепления нашего ядерного сдерживания, которое является гораздо более эффективной гарантией мира между крупными державами, чем устаревшие договоры, — цитирует заявление американского сенатора ТАСС.

Профессор академии военных наук Вадим Козюлин в разговоре с NEWS.ru отметил, что ДОН — последний камень в системе международной безопасности.

Ушло в Лету соглашение по обычным вооружениям в Европе — ДОВСЕ. Прекратил своё существование РСМД — отвечавший за запрет разработки и размещения ракет малой и средней дальности. В итоге практически все достижения по разрядке военно-политической ситуации с начала 90-х к нашему времени превратились в ноль. На кону последний договор — СНВ-3, регулирующий количество стратегических ядерных носителей и развёрнутых на них боеголовок, но и он, скорее всего, будет денонсирован. Вадим Козюлин профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

Стоит ли переживать по этому поводу? С точки зрения международно-правовой деятельности мы стремительно скатываемся к временам холодной войны и военного противостояния двух политических систем. Но сегодня Восток и Запад в идеологическом плане ничего не разделяет. Скорее всего, считающие себя исключительной нацией американцы просто не хотят связывать себя обязательствами. В США стартовала программа модернизации ядерных сил стоимостью $1,5 трлн. В Восточной Европе и Прибалтике на постоянной основе разворачиваются дополнительные контингенты сил НАТО. Впрочем, делать это совсем незаметно даже при отсутствии ДОН будет невозможно. Российская группировка спутников наблюдения всё равно будет фиксировать происходящие изменения. И запретить им летать над США и Европой никто не сможет.