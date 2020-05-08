Стало известно, когда войска получат первые С-500

https://static.news.ru/photo/bef78dce-90cf-11ea-9a37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в ведомстве рассчитывают передать в войска первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.

Тогда же будут заключены госконтракты, предусматривающие серийные поставки ЗРК военным с 2025 года, сообщает РИА Новости.

По словам Криворучко, сейчас комплексы, которые будут способны перехватывать цели за сотни километров от Земли, проходят предварительные испытания на полигоне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Конструкторское бюро специального машиностроения (КБСМ) перешло к завершающей стадии испытаний компонентов ракетной системы нового поколения С-500 «Триумфатор-М». В 2019 году прошли первые пусковые испытания комплекса С-500, который должен заменить зенитную систему С-400 как минимум на 25 лет.