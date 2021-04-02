Стали известны действия России при ядерном ударе США

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Контролировать пуски баллистических ракет вероятного противника, в частности США, позволит России единая космическая система «Купол». Её планируется развернуть к 2024 году. Действия системы при возможном ударе Штатов описываются в публикации издания «Военно-промышленный курьер».

Авторы пишут , что в случае получения информации о запуске противником ракет, данные будут переданы на командные пункты орбитальной группировки. Там их оценят на предмет достоверности, после чего они отправятся на Центральный командный пункт (ЦКП).

Затем в ЦКП будет сформирована команда «Внимание. Старт. 1 эшелон», одновременно с которой на систему противоракетной обороны (ПРО) отправится команда «Тревога». Затем наземные РЛС возьмут цель на сопровождение, определяя её характер.

Если станет очевидно, что баллистическая ракета движется в строну РФ, на ЦКП будет сформирована команда «Ракетное нападение». Её передадут военно-политическому руководству страны, которое решит, как поступить в сложившейся ситуации.

Издание отмечает, что весь процесс займёт всего несколько минут.

Ранее NEWS.ru писал, что американские военные части в Европе приведены в максимальную степень боеготовности. Принятию этого решения способствовало сразу несколько событий. В частности, речь идёт об эскалации конфликта на востоке Украины, наращивании Россией военной мощи вдоль границы, а также всплытии трёх российских атомных подводных лодок в Арктике.