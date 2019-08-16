https://static.news.ru/photo/27be3030-c16c-11e9-947a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вашингтон должен создать аналог разработанной в СССР системы автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр». На Западе его называют «Мёртвой рукой» (Dead Hand).

Необходимость возникла из-за того, что американская ядерная система командования, управления и связи (NC3) была создана во времена холодной войны и к настоящему моменту устарела. Об этом говорится в статье, опубликованной War on the Rocks .

Авторы публикации считают, что успехи Москвы и Пекина в модернизации ядерных вооружений не оставляют возможность руководству Белого дома быстро среагировать на возможную атаку гиперзвуковыми ракетами. Аналог «Мёртвой руки» будет способен самостоятельного принять решение о нанесении ответного удара.

Пока авторы материала предлагают создать и разместить по всей стране межконтинентальные баллистические ракеты, а также усилить разведку и наблюдение. Это даст шанс на упреждающий ядерный удар.

Ранее News.ru сообщал, что американский журнал The National Interest опубликовал статью с напоминанием о существовании у РФ военного комплекса «Мёртвая рука». Данный комплекс являлся самой страшной системой в период холодной войны. Он работает по сей день и поразить его практически невозможно. Обозреватель издания Майк Пек сообщил, что поводом вспомнить российскую систему ядерного оружия стала ситуация с выходом США из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).