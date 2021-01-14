Третий носитель ядерных торпед «Посейдон» передадут флоту до 2027 года

https://static.news.ru/photo/e0167262-571d-11eb-8b4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России

Третий по счёту носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» — атомную субмарину спецназначения «Ульяновск», которая производится в РФ, — передадут ВМФ РФ вместе со средствами поражения в рамках государственной программы вооружения до 2027 года, рассказал журналистам источник в кораблестроительной отрасли.

Собеседник добавил, что в данный момент специалисты завершают сборку корпуса подлодки, а в ближайшем будущем стартуют гидравлические испытания на предприятии «Севмаш».

АПЛ (атомная подлодка. — NEWS.ru) спецназначения «Ульяновск» заложена на судоверфи «Севмаш» в 2017 году. Это младший брат субмарины «Хабаровск» проекта 09851. Он имеет те же основные размерения, но отличается от «Хабаровска» тем, что в нём будут применены более современные системы и механизмы, — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

О создании подводного беспилотного аппарата «Посейдон» сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Эта техника может передвигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность. При этом скорость «Посейдона» кратно превышает скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия в июне 2022 года завершит строительство береговой базы ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», прозванных «машинами Судного дня». Объект предназначен для обслуживания и хранения «нового стратегического оружия сдерживания». В соответствующем пункте «Посейдоны» начнут готовить к боевым дежурствам и пускам.