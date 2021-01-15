СМИ сообщили об успехах в испытаниях танков Т-90М

https://static.news.ru/photo/919e1db4-579b-11eb-868e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные проверили способность новейших танков Т-90М «Прорыв» действовать в едином информационном пространстве. Для этого в учебно-боевых условиях была проведена сетецентрическая операция.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Он пояснил, что обмениваться данными в режиме реального времени экипажам новейших боевых машин позволяет аппаратура единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ).

Способность танков Т-90М, оснащённых аппаратурой ЕСУ ТЗ, обмениваться данными онлайн проверяли, в том числе при радиоэлектронных помехах. За счёт ЕСУ ТЗ боевая эффективность танков оказалась повышенной, отметил источник издания.

Аппаратура ЕСУ ТЗ делает участников боя частью сети. В неё включаются разведывательные средства, системы наблюдения и наведения, беспилотники, боевые машины и средства поражения, что позволяет получить превосходство над противником.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в апреле 2020 года в Вооружённые силы РФ поступила первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Поставки начались в гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО). Командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель подчеркнул, что в 1-й гвардейской танковой армии ЗВО военнослужащие уже закончили обучение управлению, стрельбе и ведению боя на новых машинах.