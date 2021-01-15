СМИ сообщили об успехах в испытаниях танков Т-90М

Российские военные проверили способность новейших танков Т-90М «Прорыв» действовать в едином информационном пространстве. Для этого в учебно-боевых условиях была проведена сетецентрическая операция.
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Способность танков Т-90М, оснащённых аппаратурой ЕСУ ТЗ, обмениваться данными онлайн проверяли, в том числе при радиоэлектронных помехах. За счёт ЕСУ ТЗ боевая эффективность танков оказалась повышенной, отметил источник издания.
Аппаратура ЕСУ ТЗ делает участников боя частью сети. В неё включаются разведывательные средства, системы наблюдения и наведения, беспилотники, боевые машины и средства поражения, что позволяет получить превосходство над противником.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в апреле 2020 года в Вооружённые силы РФ поступила первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Поставки начались в гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО). Командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель подчеркнул, что в 1-й гвардейской танковой армии ЗВО военнослужащие уже закончили обучение управлению, стрельбе и ведению боя на новых машинах.