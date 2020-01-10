Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ходе учений Черноморского и Северного флотов в Чёрном море поставленные задачи были выполнены в полном объёме.
Об этом он сказал на селекторном совещании. Он напомнил, что с борта крейсера «Маршал Устинов» за учениями наблюдал Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин.
Поставленные задачи выполнены в полном объёме, — заявил глава Минобороны.
Он сообщил, что в учениях участвовали более 50 кораблей, катеров и других судов, по меньшей мере 40 летательных аппаратов и одна подводная лодка. Были выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал», передаёт «
Кроме того, Шойгу рассказал, что во время поездки в Сирию Путин вместе с сирийским коллегой Башаром Асадом посетил командный пункт российской группировки в Дамаске. Там президент России встретился с личным составом и поблагодарил его «за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом», передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что военно-морской флот на территории Чёрного моря провёл крупное и успешное учение. С таким заявлением в четверг, 9 января, выступил президент России Владимир Путин.
kremlin.ru
На борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» во время совместных учений Северного и Черноморского флотов
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kremlin.ru
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kremlin.ru
kremlin.ru
kremlin.ru
kremlin.ru
kremlin.ru
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