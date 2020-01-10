https://static.news.ru/photo/0f5e0780-338c-11ea-a4ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ходе учений Черноморского и Северного флотов в Чёрном море поставленные задачи были выполнены в полном объёме.

Об этом он сказал на селекторном совещании. Он напомнил, что с борта крейсера «Маршал Устинов» за учениями наблюдал Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин.

Поставленные задачи выполнены в полном объёме, — заявил глава Минобороны.

Он сообщил, что в учениях участвовали более 50 кораблей, катеров и других судов, по меньшей мере 40 летательных аппаратов и одна подводная лодка. Были выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал», передаёт « Интерфакс ».

Кроме того, Шойгу рассказал, что во время поездки в Сирию Путин вместе с сирийским коллегой Башаром Асадом посетил командный пункт российской группировки в Дамаске. Там президент России встретился с личным составом и поблагодарил его «за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом», передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал о том, что военно-морской флот на территории Чёрного моря провёл крупное и успешное учение. С таким заявлением в четверг, 9 января, выступил президент России Владимир Путин.