https://static.news.ru/photo/925f397a-1a77-11ea-bb8b-fa163e074e61_660.jpg Стратегические бомбардировщики Ту-95МС Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что воздушный компонент ядерной триады страны усилился после создания новых самолётов, а также обновления парка дальней авиации.

По его словам, ПАО «Туполев» выполнило на Ту-95МС работы по замене радиотехнического и навигационного оборудования. Это обеспечит защиту России при внезапном нападении.

Ядерная триада состоит из стратегической авиации, атомных подводных ракетоносцев и межконтинентальных баллистических ракет. Если противник уничтожит арсенал двух любых компонентов из триады, то оставшийся должен будет нанести ответный удар, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия получит новейшие корабли, вооружённые высокоточными ракетами «Циркон». Современные боеприпасы установят на подлодки и фрегаты. Новейшую российскую гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон» изготовят из уникального композитного материала с применением углерода и углеродного волокна.