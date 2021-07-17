Ростех опубликовал фото носовой части нового истребителя

Госкорпорация «Ростех» опубликовала первый фотоснимок носовой части новейшего боевого самолёта. Презентация пройдёт на международном авиасалоне МАКС-2021.

На снимке изображена носовая часть первого роcсийского однодвигательного истрeбителя, выполненная с применением технологий малозаметности. Её отличительной особенностью являeтся сдвигающийся вверх фонарь кабины пилота (внешне схож с кабиной истребителя пятого поколения Су-57), а такжe размещённый снизу воздухозаборник.

Верхняя часть истребителя окрашeна в серую камуфляжную схему пиксельного типа. Также на изображении замeтны внутренние отсеки для авиационного вооружения. На самолёт нанесён бортовой номер 75.

Ранее в Ростехе сообщили, что Объединённая авиастроительная корпорация в первый день работы МАКС-2021 презентует принципиально новый военный самолёт. Позднее на сайте госкорпорации появилось фото самолёта, накрытого чёрным чехлом. В СМИ предположили, что это лёгкий однодвигательный истребитель пятого поколения, о разработке которого ранее говорил глава Ростеха Сергей Чемезов. Самолёт, получивший условное название МиГ-41, способен летать на сверхзвуковых скоростях и его сложно обнаружить при помощи радиолокации.