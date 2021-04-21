Россия устраивает военные учения в Крыму

https://static.news.ru/photo/51f02e28-a2fa-11eb-ab1a-96000091f725_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Полигон Опук в Крыму станет местом проведения основного этапа российских учений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Проверка боеготовности за зимний период обучения пройдёт 22 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Агентство отмечает, что это будет главная часть манёвров, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности.

Полигон Опук расположен в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Именно туда 21 апреля направились группировка кораблей Черноморского флота (ЧФ) и часть сил Каспийской флотилии ЮВО.

В практических действиях войск (сил) на полигоне Опук примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск ЧФ, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск, — уточнили в Минобороны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре ракетных катера Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ из состава соединения охраны водного района Приморской флотилии отработали уничтожение условного противника крылатыми противокорабельными ракетами «Москит». Учения прошли в заливе Петра Великого. Экипажи выполнили все алгоритмы боевого применения комплекса, кроме фактических пусков «Москитов».