Россия устраивает военные учения в Крыму

Полигон Опук в Крыму станет местом проведения основного этапа российских учений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Проверка боеготовности за зимний период обучения пройдёт 22 апреля.
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Полигон Опук расположен в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Именно туда 21 апреля направились группировка кораблей Черноморского флота (ЧФ) и часть сил Каспийской флотилии ЮВО.
В практических действиях войск (сил) на полигоне Опук примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск ЧФ, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск, — уточнили в Минобороны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре ракетных катера Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ из состава соединения охраны водного района Приморской флотилии отработали уничтожение условного противника крылатыми противокорабельными ракетами «Москит». Учения прошли в заливе Петра Великого. Экипажи выполнили все алгоритмы боевого применения комплекса, кроме фактических пусков «Москитов».