Россия откажется от военных учений около границ стран НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия должна настороженно отнестись к испытаниям украинской ракеты «Нептун», способной «уничтожить» Крымский мост. Их следует расценивать как потенциальную опасность. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Придётся принимать меры по парированию таких угроз — обеспечивать систему контроля, усиливать систему разведки на черноморском театре военных действий, отслеживать движения украинских кораблей в места вероятного пуска этих ракет и...