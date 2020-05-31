Оружие

Россия откажется от военных учений около границ стран НАТО

15:17, 01 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не намерена в течение 2020 года проводить крупные учения вблизи границ стран НАТО. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.

При этом, уточнил он, масштабные действия в рамках манёвров «Кавказ-2020» будут перенесены вглубь страны.

Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе, — цитирует Рудского РИА Новости.

Представитель Генштаба также подчеркнул, что Россия готова к корректировке районов учений на паритетной с НАТО основе.

Ранее, как писал NEWS.ru, командованию Североатлантического альянса посоветовали усилить присутствие в Черноморском регионе. Соответствующие рекомендации были включены в доклад Центра анализа европейской политики.

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