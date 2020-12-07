Российские самолёты Су и МиГ вошли в топ-10 самых популярных в мире

https://static.news.ru/photo/e14150fe-38e0-11eb-bc9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские истребители МиГ и многоцелевые истребители семейства Су заняли четыре строчки в топ-10 рейтинга распространённости в мире по версии авторитетного справочника World Air Forces 2021, выпущенного британским изданием Flight International.

Многоцелевые истребители семейства Су-27/30 расположились в рейтинге на второй строчке. По оценкам Flight International, в мире сейчас эксплуатируются 1057 этих самолётов, стоящих на вооружении ВВС разных стран. Су-27 и Су-30 составляют 7% от всего мирового парка истребительной авиации, передает ТАСС.

По своему распространению российские «сушки» уступили лишь американским F-16, которые составляют 15% мирового авиапарка истребителей (2267 штук).

Пятое место заняли российские истребители МиГ-29. В мире эксплуатируется 817 таких самолётов (6% мирового парка). У 29-го МиГа серьёзный отрыв от ближайшего преследователя —европейского истребителя Eurofighter Typhoon, занявшего шестое место с 514 самолётами по всему миру или 3% парка.

Следом за ним снова идёт «Сухой» — штурмовик Су-25 занял седьмую строчку (470 самолётов, 3% мирового парка). Фронтовой бомбардировщик Су-24 занял в рейтинге десятое место (389 самолётов, 3% всего парка).

Как сообщал NEWS.ru, в июле 2020 года стало известно, что минобороны Индии одобрило приобретение у России 21 истребителя МиГ-29, а также модернизацию 59 уже имеющихся на вооружении ВВС страны таких самолётов. На закупку и обновление истребителей правительство Индии планирует потратить около $980 млн.

Месяцем ранее российское посольство в Сирии подтвердило передачу арабской республике второй партии многоцелевых истребителей МиГ-29.