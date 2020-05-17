Российские разработчики создали радиопоглощающую «зимнюю» маскировку

https://static.news.ru/photo/cbd44fd6-97dd-11ea-8120-fa163e074e61_660.jpg Фото: UnFlOb /pixabay.com

Российские специалисты ЦКБ РМ (холдинг «Росэлектроника», Ростех) создали маскировочный радиопоглощающий материал для военной техники, имитирующий зимнюю окружающую среду.

В данный момент предприятие-разработчик — ЦКБ РМ — готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия, — привели сообщение «Росэлектроники» в РИА Новости.

В холдинге отметили, что благодаря новому материалу, видимость военной техники снизится в три-четыре раза.

Уточняется, что материал хорошо скрывает технику, даже от поиска с помощью радиолокационных станций разведки, в условиях повышенной видимости в зимней природе, а также выдерживает низкие температуры. Маскировочный материал поглощает излучение радара почти в 100% случаев, погрешность составляет не более 0,5%.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден рассказал, как маскироваться в зимний период. По его словам, самая лучшая маскировка — это шарф и шапка. Он сообщил, что зимой прибегает к следующим методам: меняет очки или сбривает бороду. Однако сейчас, по его словам, все скорее уткнутся в телефоны и не будут смотреть в лицо.