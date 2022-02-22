The Drive: Россия перебросила «Терминаторы» на западное направление

Россия перебрасывает не имеющие аналогов на Западе боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминаторы» на западное направление, в приграничные с Украиной районы. Об этом пишет The Drive, ссылаясь на появившееся в Сети видео транспортировки техники поездом.

Некоторые из БМПТ-72, замеченные в поезде, получили импровизированный зимний камуфляж с белыми панелями, которые, по-видимому, были нанесены, чтобы скрыть машину в зимних условиях, — отмечает издание.

В частности, одна из БМПТ, транcпортируемая поездом, замечена на железнодорожном переезде в городе Елец (Липецкая область) в 290 километрах от российской гоcударственной границы.

«Терминатор» — это машина на шасси танка Т-72, башня которого заменена на новый боевой блок, состоящий из двух автоматических 30-миллиметровых пушек с боезапасом в 850 снарядов, четырёх пусковых установок управляемых противотанковых ракет с кумулятивными или термобарическими боевыми частями, а также новейшего пулемёта «Корд». БМПТ разработали специально для боёв в городских условиях, основываясь на опыте операций в Чечне.

Особо отмечается, что в настоящее время Росcия располагает девятью «Терминаторами», большая часть из которых, вероятно, из 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцирующейся в Челябинcкой и Свердловской областях, и была переброшена.

В прошлом году Минобороны впервые показало, как будет использовать БМПТ «Терминатор». После двух десятков лет разработки, споров о месте и роли такой техники в войсках она, наконец, оказалась в боевых порядках танковой дивизии.