Минобороны вывело на поле боя русского «Терминатора»

Две пушки, четыре сверхзвуковые противотанковые ракеты и два автоматических гранатомёта плюс крупнокалиберный пулемёт. Минобороны впервые показало, как будет использовать новую машину поддержки танков БМПТ «Терминатор». После двух десятков лет разработки, споров о месте и роли такой техники в войсках она, наконец, оказалась в боевых порядках 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии Центрального военного округа. По мнению экспертов, это событие можно назвать знаковым, так как открывает новую страницу в развитии бронетанковых вооружений нашей армии.
«Терминатор» — это отнюдь не герой американского боевика, а шасси танка Т-72, башня которого заменена на новый боевой блок, состоящий из двух автоматических 30-миллиметровых пушек с боезапасом в 850 снарядов, четырёх пусковых установок управляемых противотанковых ракет «Атака» с кумулятивными или термобарическими боевыми частями, а также новейшего пулемёта «Корд» — боекомплект 2000 патронов. К ним добавляются два курсовых автоматических 30-мм гранатомёта АГС-17 «Пламя», встроенных в корпус машины.
Благодаря набору этих вооружений БМПТ может легко достать на дальности более пяти километров танк или долговременную хорошо защищённую огневую точку противника. А пушками, пулемётом и гранатомётами уничтожить любую живую силу в радиусе нескольких километров. Военные говорят, что в поле одна БМПТ по эффективности превосходит два мотострелковых взвода — шесть БМП и около 40 человек личного состава. При этом «Терминатор» ещё и способен бороться с вертолётами противника, а в городских условиях благодаря тому, что поднимает стволы пушки почти до 90 градусов, «снимать» с крыш высотных зданий снайперов и гранатомётчиков.
В видеоролике Минобороны,
Несколько лет «Терминатор» рекламировался как экспортный товар российского ОПК. Российские военные до последнего времени никак не могли определиться с тем, нужна им такая боевая единица или нет. БМПТ даже хотели купить израильтяне. В итоге первым это сделал Казахстан. Прошло ещё несколько лет, и своё решение всё-таки приняло Минобороны России.
Военный эксперт Владимир Карнозов сообщил NEWS.ru, что появление этих машин позволит отработать тактику действий бронетанковых подразделений в новых условиях. По его словам, «Терминатор» прошёл обкату в Сирии, по результатам которой и было принято окончательное решение о его принятии на вооружение.
Главная особенность БМПТ в том, что при высокой интенсивности и распределении огня машина решает большой спектр задач, стоящих перед пехотными подразделениями, сопровождающими танки.
Анализируя видео, представленное Минобороны, эксперт делает вывод, что «Терминатор» будет наиболее эффективен в боевых порядках «старых» танков Т-72 модификаций «А» и «Б». На кадрах хорошо видно, что «Терминатор» сопровождает колонну немодернизированных бронемашин, которые кроме России стоят на вооружении доброго десятка стран. По его словам, применение БМПТ в такой ситуации позволяет существенно сэкономить деньги на модернизации этой техники и при этом купить более функциональную боевую единицу, способную защитить на поле боя добрый десяток «устаревших».
Как бы там ни было, но «Терминатор» — это совершенно новая страница в развитии российской бронетехники. Уже сейчас можно сказать, что его создание стало предтечей формирования в бронетанковых подразделениях нового термина — защитник танков. Боевых единиц, выводящих из-под огня противника пехоту. В перспективе с появлением нового танка Т-14 «Армата» в войсках «Терминаторы» будут заменены тяжёлыми БМП Т-15 с 57-мм боевыми модулями АУ-220. Кроме повышенных огневых возможностей эти машины смогут ещё и перевозить в бронированном корпусе пехотинцев — единственное, что сегодня не может позволить себе «Терминатор».