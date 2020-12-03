Минобороны вывело на поле боя русского «Терминатора»

Две пушки, четыре сверхзвуковые противотанковые ракеты и два автоматических гранатомёта плюс крупнокалиберный пулемёт. Минобороны впервые показало, как будет использовать новую машину поддержки танков БМПТ «Терминатор». После двух десятков лет разработки, споров о месте и роли такой техники в войсках она, наконец, оказалась в боевых порядках 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии Центрального военного округа. По мнению экспертов, это событие можно назвать знаковым, так как открывает новую страницу в развитии бронетанковых вооружений нашей армии.

«Терминатор» — это отнюдь не герой американского боевика, а шасси танка Т-72, башня которого заменена на новый боевой блок, состоящий из двух автоматических 30-миллиметровых пушек с боезапасом в 850 снарядов, четырёх пусковых установок управляемых противотанковых ракет «Атака» с кумулятивными или термобарическими боевыми частями, а также новейшего пулемёта «Корд» — боекомплект 2000 патронов. К ним добавляются два курсовых автоматических 30-мм гранатомёта АГС-17 «Пламя», встроенных в корпус машины.

Благодаря набору этих вооружений БМПТ может легко достать на дальности более пяти километров танк или долговременную хорошо защищённую огневую точку противника. А пушками, пулемётом и гранатомётами уничтожить любую живую силу в радиусе нескольких километров. Военные говорят, что в поле одна БМПТ по эффективности превосходит два мотострелковых взвода — шесть БМП и около 40 человек личного состава. При этом «Терминатор» ещё и способен бороться с вертолётами противника, а в городских условиях благодаря тому, что поднимает стволы пушки почти до 90 градусов, «снимать» с крыш высотных зданий снайперов и гранатомётчиков.

В видеоролике Минобороны, выложенном в сеть Интернет, БМПТ движутся в составе танковой колонны и сопровождают бронированные машины в наступлении. После парадов 9 Мая, где несколько лет подряд «Терминаторы» демонстрировались как одни из новинок российской армии, это стало одним из свидетельств того, что военные не просто заинтересованы в подобной технике, но и определились с её предназначением. Концерн «Уралвагонзавод» (входит в ГК «Ростех») создавал машину в инициативном порядке после трагического опыта боёв 1995 года в Грозном, когда при штурме города погибла целая мотострелковая бригада. Одной из причин этого стало то, что танки шли без дополнительного огневого прикрытия и стали лёгкой мишенью для гранатомётчиков.

mil.ru

Несколько лет «Терминатор» рекламировался как экспортный товар российского ОПК. Российские военные до последнего времени никак не могли определиться с тем, нужна им такая боевая единица или нет. БМПТ даже хотели купить израильтяне. В итоге первым это сделал Казахстан. Прошло ещё несколько лет, и своё решение всё-таки приняло Минобороны России.

Военный эксперт Владимир Карнозов сообщил NEWS.ru, что появление этих машин позволит отработать тактику действий бронетанковых подразделений в новых условиях. По его словам, «Терминатор» прошёл обкату в Сирии, по результатам которой и было принято окончательное решение о его принятии на вооружение.

Главная особенность БМПТ в том, что при высокой интенсивности и распределении огня машина решает большой спектр задач, стоящих перед пехотными подразделениями, сопровождающими танки. Владимир Карнозов военный эксперт военный эксперт

Анализируя видео, представленное Минобороны, эксперт делает вывод, что «Терминатор» будет наиболее эффективен в боевых порядках «старых» танков Т-72 модификаций «А» и «Б». На кадрах хорошо видно, что «Терминатор» сопровождает колонну немодернизированных бронемашин, которые кроме России стоят на вооружении доброго десятка стран. По его словам, применение БМПТ в такой ситуации позволяет существенно сэкономить деньги на модернизации этой техники и при этом купить более функциональную боевую единицу, способную защитить на поле боя добрый десяток «устаревших».

Как бы там ни было, но «Терминатор» — это совершенно новая страница в развитии российской бронетехники. Уже сейчас можно сказать, что его создание стало предтечей формирования в бронетанковых подразделениях нового термина — защитник танков. Боевых единиц, выводящих из-под огня противника пехоту. В перспективе с появлением нового танка Т-14 «Армата» в войсках «Терминаторы» будут заменены тяжёлыми БМП Т-15 с 57-мм боевыми модулями АУ-220. Кроме повышенных огневых возможностей эти машины смогут ещё и перевозить в бронированном корпусе пехотинцев — единственное, что сегодня не может позволить себе «Терминатор».