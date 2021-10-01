Российские боевые машины получат покрытие-хамелеон

Покрытие-хамелеон, способное менять окраску в зависимости от окружающего ландшафта, получат боевые машины российской армии. Опытный образец уже проходит испытания. Об этом РИА Новости рассказал осведомлённый источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.

Создан опытный образец маскировочного покрытия на основе электрохромных материалов, которое меняет цвет в зависимости от окружающего ландшафта. Сейчас ведутся испытания опытных образцов покрытия на макетах техники, — рассказал собеседник агентства.

Подобной маскировкой предполагается оснащать бронетехнику: танки, БМП, бронетранспортёры и прочее. Комплекс состоит из отдельных пластин, имеющих электрохромное покрытие. Это позволяет создавать разные зрительные образы и копировать не только цвет окружающего ландшафта, но и его структуру.

Информацию об обстановке система собирает при помощи видеокамер. После этого поступившие данные анализируются вычислительным комплексом и затем покрытие подстраивается под окружающую действительность. Скорость реакции маскировки, по словам источника, составляет доли секунду.

Если, допустим, танк стоял в поле и покрытие имело раскраску одного типа, а потом он сменил позицию и оказался на фоне ландшафта другого типа, то покрытие будет менять цвет и структуру камуфляжа на всём участке его движения, — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, новая маскировка не позволит эффективно работать телевизионно-оптическим приборам противника. Из-за слияния техники с ландшафтом последует срыв автоматического сопровождения, а на дальних расстояниях проблемы с идентификацией возникнут и у профессионально подготовленного человека.

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