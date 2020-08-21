Российская экипировка «Ратник» привела в восторг журналиста Forbes

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Американский боевой костюм TALOS значительно уступает по ряду характеристик российской экипировке «Ратник». Такое мнение выразил журналист издания Forbes Дэвид Хэмблинг.

По его словам, на сегодняшний день Россия продвинулась значительно дальше США в сфере создания экзоскелета. Хэмблинг подчеркнул, что российские специалисты, вероятнее всего, достигнут своих целей раньше американских коллег. Журналист отметил , что в костюм «Ратник» добавляется всё больше деталей: защитная окраска хамелеона, микродроны и другие.

Российские войска с экзоскелетами без силовых установок смогут нести и стрелять из более тяжелого оружия с большим количеством боеприпасов, чем противники, этой технологии лишенные, — написал он.

По его мнению, маловероятно, что специалисты в США смогут создать что-то подобное в ближайшее время, передаёт РИА Новости.

Российский комплект боевой экипировки «Ратник» был принят на вооружение в 2014 году. Работу над ним в течение четырёх лет вели около 80 предприятий. Костюм предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в боевых операциях. Его ношение позволяет бойцу выполнять боевые задачи при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 градусов.

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