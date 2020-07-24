РФ начала испытания роботизированной системы подводного мониторинга

https://static.news.ru/photo/8786feea-cdb7-11ea-818f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

В Чёрном море проходит эксперимент по быстрому развёртыванию роботизированной системы подводного мониторинга.

Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, при проведении испытаний российские военные используют разносредные робототехнические комплексы. В эксперименте участвуют специалисты Минобороны, оборонно-промышленных предприятий и военного инновационного технополиса «Эра», передаёт ТАСС.

Военно-технический эксперимент по тестированию системы мониторинга подводной обстановки с использованием разносредных робототехнических комплексов проводится в акватории Черного моря, — говорится в сообщении.

В ходе испытаний также будут применены гидроакустические средства. Это позволит определить наиболее эффективные из них. Разработчики особенно акцентируют внимание на малогабаритной гидроакустической аппаратуре, которую можно привести в действие гораздо быстрее, чем существующие сейчас системы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что испытания российского спутника, которые были проведены в Минобороны РФ, не создавали угрозы для других космических объектов, а также не нарушали международное право. Об этом сообщает МИД РФ.