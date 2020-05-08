Оружие

Раскрыты сроки принятия на вооружение «Цирконов»

07:42, 08 мая 2020
Фото: acebook.com/mod.mil.rus/Global Look Pres

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что военное ведомство рассчитывает принять на вооружение корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» на рубеже 2020–2021 годов.

Испытания ракеты, способной лететь со скоростью в девять раз выше скорости звука, начались в 2019 году. На 2020 год намечены стрельбы с надводных кораблей и атомных подводных лодок, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стало известно, когда войска получат первые С-500. Алексей Криворучко заявил, что передать в войска первые комплексы новой зенитной ракетной системы должны в 2021 году. Тогда же будут заключены госконтракты, предусматривающие серийные поставки ЗРК военным с 2025 года.

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