Расчёты комплекса «Бастион» начали дежурство на курильском острове Матуа

Расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота России заступили на дежурство на необитаемом острове Матуа в центре Курильской гряды. Как сообщили РБК в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, ракетчики будут дежурить круглосуточно, контролируя прилегающую к острову акваторию и проливы Надежды и Головнина.

Для круглогодичного дежурства на Матуа организовали автономный военный городок для экипажей «Бастионов». Для эксплуатации и обслуживания техники организовали технические посты, хранилища техники и оборудовали подъезды к стартовым позициям.

Ранее в акватории Чёрного моря в Крыму состоялись учения мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». В ходе мероприятия были отработаны действия по нанесению синхронных ракетных ударов по корабельной группировке условного противника с выполнением электронных пусков ракет.

«Бастион» способен защищать побережье длиной более 600 км. На развёртывание боевых позиций с момента получения приказа у военных уходит пять минут. После этого комплекс готов к стрельбе. Удалённость позиции комплекса от береговой линии может составлять 200 км.