Комплексы «Бастион» и «Бал» отразили нападение условного противника в Крыму
Анна Акимова
Анна Акимова
11:06, 02 ноября 2021
Фото: mil/vk.com
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В акватории Чёрного моря в Крыму состоялись учения мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» и «Бастион». В ходе мероприятия были отработаны действия по уничтожению надводных кораблей условного противника, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Черноморского флота.
Военные БПРК подготовили комплексы к применению, обнаружили цель, провели идентификацию и взяли цель на сопровождение.
В ходе учения военнослужащие отработали алгоритм действий по нанесению синхронных ракетных ударов по корабельной группировке условного противника с выполнением электронных пусков ракет, — говорится в сообщении.
Роль кораблей условного противника исполнили корабли Черноморского флота.
БПРК «Бастион» защищает побережье длиной более 600 км. На завершение развёртывания боевых позиций с момента получения приказа у военных уходит пять минут. После этого комплекс готов к стрельбе. Удалённость позиции комплекса от береговой линии может составлять 200 км.
Ранее США направили в акваторию Чёрного моря флагманский командный корабль Mount Whitney для проведения совместных операций с силами НАТО. До этого в Пентагоне уже сообщали о планах направить в регион командный корабль с офицерами штабов флота, командования ударных сил и сил поддержки объединённых ВМС НАТО (STRIKFORNATO) на борту, однако даты не уточнялись.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о событии на полях саммита G20. По его словам, «демонстрация флага ВМС США не добавляет стабильности ситуации в мире».