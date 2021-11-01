Комплексы «Бастион» и «Бал» отразили нападение условного противника в Крыму

В акватории Чёрного моря в Крыму состоялись учения мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» и «Бастион». В ходе мероприятия были отработаны действия по уничтожению надводных кораблей условного противника, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Черноморского флота.

Военные БПРК подготовили комплексы к применению, обнаружили цель, провели идентификацию и взяли цель на сопровождение.

В ходе учения военнослужащие отработали алгоритм действий по нанесению синхронных ракетных ударов по корабельной группировке условного противника с выполнением электронных пусков ракет, — говорится в сообщении.

Роль кораблей условного противника исполнили корабли Черноморского флота.

БПРК «Бастион» защищает побережье длиной более 600 км. На завершение развёртывания боевых позиций с момента получения приказа у военных уходит пять минут. После этого комплекс готов к стрельбе. Удалённость позиции комплекса от береговой линии может составлять 200 км.

Ранее США направили в акваторию Чёрного моря флагманский командный корабль Mount Whitney для проведения совместных операций с силами НАТО. До этого в Пентагоне уже сообщали о планах направить в регион командный корабль с офицерами штабов флота, командования ударных сил и сил поддержки объединённых ВМС НАТО (STRIKFORNATO) на борту, однако даты не уточнялись.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о событии на полях саммита G20. По его словам, «демонстрация флага ВМС США не добавляет стабильности ситуации в мире».