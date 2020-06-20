Ракетный удар по бухте Новороссийска допустили в Киеве

https://static.news.ru/photo/936b8d3c-b365-11ea-969d-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что новая украинская крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» способна «дотянуться» до кораблей в Новороссийске. По его словам, с созданием «Нептуна» у Киева якобы появляется возможность поражать цели вокруг Крыма.

Об этом эксперт рассказал в своей статье для издания «Деловая столица». Он отметил, что украинская ракета по некоторым параметрам якобы имеет лучшие характеристики, чем её российский аналог Х-35.

В любом случае, появление на вооружении комплексов «Нептун» позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Чёрном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет, — указал Жирохов.

Он однако посетовал на ухудшение финансового состояния Украины, что, по его мнению, может привести к «серьёзным проблемам» при серийном производстве «Нептуна». Так на Павлоградском химическом заводе уже прошли большие сокращения высококлассных специалистов, а предприятие является единственным в стране производителем твёрдого топлива для комплекса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 впервые прошла лётные испытания со штатной боевой частью. Испытали её на полигоне Алибей под Одессой. Ракета поразила морскую цель на расстоянии 80 км от берега. Создатели оружия называли следующим этапом развития «Нептуна» разработку морской и авиационной версий.