Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» идёт в Средиземное море

https://static.news.ru/photo/1cdcf02e-b62c-11ea-8ca7-fa163e074e61_660.jpg Фрегат «Адмирал Макаров» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров», вооружённый крылатыми ракетами «Калибр», совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море и пополнит постоянное соединение Военно-морского флота в регионе.

Корабль войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота, — цитирует сообщение РИА Новости.

Фрегат уже начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Указано, что для экипажа корабля это уже второй переход из Чёрного в Средиземное море за этот год.

Накануне в море также вошли подводная лодка ЧФ России «Ростов-на-Дону», тоже оснащённая крылатыми ракетами «Калибр», и большой десантный корабль «Азов».

Фрегат «Адмирал Макаров» и его систершип «Адмирал Григорович» неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии. При этом российские фрегаты и дизельные подлодки наносили удары ракетами «Калибр» по террористам в Сирии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два российских корабля — «Маршал Устинов» и «Вице-адмирал Кулаков» — совершают переход из Средиземного моря в Атлантический океан. Они направляются в пункт регулярного базирования.