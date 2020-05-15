Путин: Россия обходит США в перспективных военных разработках

https://static.news.ru/photo/caac6476-ae31-11ea-8df8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Россия — лидер по части перспективных разработок вооружений. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Мы действительно многое сделали и в сфере развития ядерного оборонного комплекса, у нас примерный паритет с США сохраняется по носителям и по количеству боезарядов, но всё-таки в наших перспективных разработках мы безусловно являемся лидерами, — рассказал глава государства в интервью на телеканале «Россия 1».

Президент напомнил, что оружие не просто модернизируется, а в армию вводятся новые комплексы. Глава государства отметил, что по этому показателю сегодня Россия — номер один в мире.

Путин считает, что после распада Советского Союза начались попытки переделать под себя мир тех, кто считал себя победителями в холодной войне.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что от Вашингтона нет никаких позитивных сигналов по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Дипломат уверен, что данному соглашению остаётся жить несколько месяцев.

NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп анонсировал в создание «супер-пупер-ракеты невиданного ранее уровня».