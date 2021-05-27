Путин призвал сделать российскую армию компактной и эффективной

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК заявил, что современная российская армия должна демонстрировать эффективность, но при этом быть компактной. Об этом сообщает ТАСС.
Президент
Для нашей страны с её огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это [развитие военно-транспортной авиации] имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций, — сказал президент.
Ранее Путин заявил, что уникальность разработанных в РФ новых видов вооружения была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.