Путин призвал сделать российскую армию компактной и эффективной

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Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК заявил, что современная российская армия должна демонстрировать эффективность, но при этом быть компактной. Об этом сообщает ТАСС.

Президент отметил , что ВС РФ нуждаются в большем числе военно-транспортных самолётов и вертолётов, и призвал нарастить объёмы их производства. Путин рассказал, что близятся к завершению испытания транспортника Ил-112В. В 2021 году запланирована поставка двух таких машин в войска, также возобновится производство самолёта Ил-76 на новом технологическом базисе.

Для нашей страны с её огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это [развитие военно-транспортной авиации] имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций, — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что уникальность разработанных в РФ новых видов вооружения была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.