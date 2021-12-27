Производство автоматов Калашникова могут запустить в Венесуэле в 2022 году

Завод по производству автоматов Калашникова АК-103 и патронов к ним может быть запущен в Венесуэле в 2022 году. В настоящее время активными темпами ведутся работы по завершению строительства предприятия, рассказали РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Российские специалисты приступили к подготовке технологического оборудования и монтажу сборочных линий. Рассчитываем осуществить их запуск в 2022 году, — цитирует агентство пресс-секретаря ФСВТС Валерию Решетникову.

Она отметила, что работы ведутся, несмотря на санкционную политику США и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что Россия подписала контракт с Индией на производство автоматов Калашникова АК-203 калибра 7,62 мм. Оно должно стартовать в ближайшие месяцы. Автоматы поступят на вооружение индийской армии вместо винтовок местного производства INSAS, которые вызывают нарекания у военнослужащих.