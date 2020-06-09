Продление ДСНВ позволит создать меры по контролю над гиперзвуковым оружием

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Российский концерн «Алмаз-Антей» по новым контрактам с Министерством обороны РФ до 2023 года должен поставить три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь».

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России заключили контракты на поставку российскому военному ведомству трёх полков ЗРС С-400 «Триумф» и четырёх комплектов ЗРС С-350 «Витязь», — цитирует ТАСС сообщение концерна....