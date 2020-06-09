Продление ДСНВ позволит создать меры по контролю над гиперзвуковым оружием

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о том, что продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений позволит создать новые меры по контролю над гиперзвуковым оружием.
Самым простым способом получить время будет продление существующего договора и использование дополнительных пяти лет для того, чтобы, возможно, пойти лучшим путем в вопросах, связанных в том числе с новым военными технологиями. У нас есть обеспокоенности в связи с тем, что происходит с американской ПРО, которая становится все более глобальной, с темой вывода оружия в космос, с разработкой США гиперзвукового вооружения, — цитирует Рябкова ТАСС.
21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий.
NEWS.ru писал ранее, что Китай не намерен участвовать в переговорах с США и РФ по ядерному оружию.