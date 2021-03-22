«Потерявшаяся» российская субмарина нашлась возле Крита

https://static.news.ru/photo/2e065a3a-8b05-11eb-874e-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Западные СМИ сообщали, что российская дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка» исчезла со всех средств слежения и радаров НАТО. Высказывались предположения, что вооружённая крылатыми ракетами «Калибр» субмарина затонула, а Москва это скрывает. Командование российского флота заверило, что подлодка продолжает выполнять свою боевую задачу.

Субмарина находится у острова Крит, где выполняет миссию по слежению за американским авианосцем USS Dwight D. Eisenhower. Российские военные подчёркивают, что связь с подлодкой не терялась. Военный эксперт капитан первого ранга запаса Владимир Гундаров отметил, что всё происходящее — это обычная практика применения российских подводных лодок в Средиземном море, передаёт «Московский Комсомолец».

Для них там самые интересные объекты, за которыми обычно ведётся пристальная слежка. Это, как правило, авианосцы ВМС США. Самым большим достижением в мирное время для командира подводной лодки является удержание надёжного гидроакустического контакта с кораблём противника. При этом сама подлодка должна как можно дольше оставаться незамеченной противником. Чем дольше длится такой контакт, тем больше плюсов выставляется командиру подлодки, — пояснил отставной военный.

Подлодки проекта 636,6 «Варшавянка», к которым относится «Ростов-на-Дону», являются одними из самых малошумных. В НАТО эти субмарины неофициально называют «Чёрная дыра».

Ранее в ВМС Великобритании заявили, что в течение последних нескольких недель наблюдали значительное присутствие российских кораблей рядом с территориальными водами королевства. Отмечается, что даже в условиях пандемии коронавируса Соединённое Королевство способно оперативно реагировать на угрозы, писал NEWS.ru.