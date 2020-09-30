Пентагон закупит макеты советского оружия для тренировки солдат

https://static.news.ru/photo/df863d1a-03bb-11eb-a5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spc. Matthew Marcellus/Global Look Press

Американское Министерство обороны ищет компанию, которая сможет поставить Пентагону полноразмерные макеты советского оружия для военной базы Форт-Беннинг в штате Джорджия.

Среди образцов оружия, муляжами которого интересуются в военном ведомстве, — автоматы и пулемёты Калашникова, снайперские винтовки Драгунова, гранатомёты РПГ-7, переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела-2», а также гранаты Ф-1, РГД-5 и РГ-42, пишет RT со ссылкой на документацию Пентагона.

Муляжи будут использоваться для тренировки американских солдат, в том числе для развития навыков обращения с оружием противника, говорится в сообщении.

При этом Пентагон просит исполнителей заказа изготовить макеты «из сверхпрочного уретана, чтобы они могли выдержать многолетние тренировки», а также поставлять их в специальных деревянных ящиках с маркировкой на русском языке.

Заинтересованные поставщики должны направлять любые вопросы, касающиеся данного запроса предложений, в кратчайшие сроки, чтобы дать возможность заказчику ответить на них. В настоящее время данное предложение не обеспечено финансированием, однако ожидается, что средства на его выполнение будут получены, — уточнили в Минобороны США.

Ранее NEWS.ru писал, что в рамках испытаний боевых роботов в США в качестве мишени использовали российский танк Т-72.