https://static.news.ru/photo/ed72facc-ea2f-11e9-b8e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/ru.wikipedia.org

Сверхмощные дальнобойные радиолокационные станции (РЛС) «Ниобий-СВ», которые также называют «охотниками за невидимками», закроют небо над Крымом и Югом России. Первая партия серийных радаров поступит в Южный военный округ до конца 2019 года.

Новое вооружение уже прошло тестирование в войсках. Так, опытные образцы РЛС получили зенитчики Центрального военного округа, сообщает газета « Известия » со ссылкой на источники в Минобороны.

Особенностью «Ниобия-СВ» является возможность легко обнаруживать не только обычные летательные аппараты, но и самолёты-невидимки, а также гиперзвуковые и крылатые ракеты. Сама РЛС практически неуязвима благодаря своей высокой манёвренности и уникальным техническим характеристикам.

Ранее News.ru сообщал, что в Крыму развёрнут радар системы предупреждения о ракетном нападении. Заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов сообщил, что уже в этом году в районе Севастополя может начаться строительство новой радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-М». Он добавил, что новейшие РЛС в настоящее время расположены по периметру российских границ.