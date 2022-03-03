NBC: США поставили Киеву «сотни» ЗРК Stinger

Американский телеканал NBC со ссылкой на двух проинформированных представителей конгресса заявил, что США поставили Украине «сотни» зенитно-ракетных комплексов Stinger. По информации журналистов, только в понедельник было доставлено более 200 комплексов. Эти вооружения являются частью масштабного пакета «летальной и нелетальной» помощи Киеву на сумму 350 миллионов долларов.

Отмечается, что в рамках этой помощи американцы должны также поставить на Украину противотанковые ракеты Javelin, которые правительство в Киеве запрашивало у США для «отражения наступления российских военных».

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве Германии ранее сообщил, что на Украину прибыли 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust. Об отправке военной техники властями ФРГ на Украину стало известно 26 февраля. Это первая оружейная поставка Украине из ФРГ за несколько лет в связи с эмбарго.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уже анонсировал военную помощь Украине от 19 стран. Он также отметил, что есть сложности с доставкой вооружения от западных партнёров, но заверил, что Киеву удастся их преодолеть.