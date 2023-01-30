Названо необходимое ВСУ число F-16 для ощутимого для РФ присутствия в небе Военный эксперт Суконкин: ВСУ понадобятся около 180 F-16 для ощутимого для ВС РФ присутствия в небе

Фото: US Air Force/flickr.com

Киеву необходимы около 180 истребителей F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») американской разработки для ощутимого для ВС РФ присутствия в небе Украины, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он отметил, что в западной прессе говорилось, что ВСУ ждут от Запада пять полков по три эскадрильи F-16.

В западной пресс говорилось, что Киев ждет пять полков по три эскадрильи F-16. Это примерно 180 машин для ощутимого для ВС РФ присутствия в небе Украины. Это маловероятно, но все равно. Но самое интересное — это обслуживание. Украинцам придется забыть все про советскую авиаконструкторскую школу. F-16 — концептуально другая машина с тонкими настройками, другой электроникой. Придется учиться с нуля, — добавил Суконкин.

Он подчеркнул, что на каждый из 180 F-16, если ВСУ их получат, придется подготовить «1,5 пилота» для более активного использования авиации, так как «ресурс человека ограничен, а истребителя — нет». По его словам, ВСУ понадобятся тысячи специалистов, чей срок обучения составляет, как минимум, год.

Советская техника проще, неприхотливее, может храниться под открытым небом, максимум закроют брезентом стеклянную част кабины. На Западе, обычно, самолеты хранят в ангарах, хотя на Украине о долгосрочной эксплуатации F-16 речи быть не может. Каждый F-16 требует минимум 1,5 пилота на машину для активного использования авиации, так как ресурс у человека исчерпаем, а у истребителя — да. Все заправщики нужны другие, нужны тысячи специалистов: по двигателям, по электронике, по навигации, оружию, гидравлике, связи и даже кондиционированию воздуха, — подытожил Суконкин.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не исключают возможность поставки на Украину истребителей F-16. Данный вопрос остается в повестке обсуждений военной помощи Киеву, отметила она.