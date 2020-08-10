Назван козырь России в случае наземной войны с США

https://static.news.ru/photo/11358f40-dafa-11ea-981f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американские СМИ рассказали о преимуществе, которым обладает Российская Федерация в случае наземного военного столкновения с США.

В распоряжении Вооружённых сил РФ имеются 12 тысяч танков, в то время как у армии Соединённых Штатов — лишь 6 тысяч. Подобное превосходство в количестве бронемашин может стать преимуществом Москвы, если начнётся наземная война, передаёт издание argumenti.ru со ссылкой на американский консервативный журнал о международной политике The National Interest.

Как ранее писал NEWS.ru, китайское издание Sina заявило, что комплексы «Прометей» являются самым передовым российским оружием и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности. По данным журнала, С-500 способны сбить любые воздушные цели, включая метеориты.

Производство С-500 началось в июне. Как рассказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, Россия пока не будет продавать эти комплексы «ни за какие деньги», они строятся в первую очередь для российской армии.