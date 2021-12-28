«Настоящий культ»: военный эксперт описал новый автомат Калашникова

Российское оружие превосходит все копии и собственные разработки других стран, заявил военный эксперт и директор Музея войск ПВО России полковник в отставке Юрий Кнутов «ПолитРоссии», оценивая новый автомат Калашникова АК-19 под патрон НАТО. Он уточнил, что автомат стал удобен для стрельбы с любой руки и приобрёл возможность огня очередями по три патрона.

Как показывает боевой опыт, оружие российского производства на порядок превосходит все копии и даже оригинальные разработки других стран. Поэтому автомат Калашникова во многих странах — это настоящий культ. В том же Мозамбике он изображён даже на государственном гербе. Самое главное, что наши автоматы всё время развиваются и совершенствуются, и об этом знают специалисты во всем мире, — сказал Кнутов.

Он добавил, что уже подписан оружейный контракт с Индией на несколько миллиардов долларов и российскими автоматами пользуются многие другие страны. Более того, до санкций их покупали даже американцы для перепродажи. Сейчас же за АК-19 может «выстроиться очередь» из стран НАТО, считает аналитик.

Ранее Россия заключила первые экспортные договоры на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО. В концерне «Калашников» полагают, что новый автомат может быть востребован в армиях тех стран, где используется оружие с калибром патрона 5,56×45 миллиметров.