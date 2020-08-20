На «Армии-2020» покажут военную систему видео-конференц-связи

https://static.news.ru/photo/8b95f162-e379-11ea-b820-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На форуме «Армия-2020», который пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот», продемонстрируют построенную на отечественных технологиях систему видео-конференц-связи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний РТИ, на стенде будут представлены примеры системы, созданной на отечественной платформе, в том числе для работы на процессорах «Эльбрус».

["Эльбрус" это] информационно-аналитический комплекс, предназначенный для анализа и визуального представления данных, системы анализа данных из открытых источников с применением технологий искусственного интеллекта, система видео-конференц-связи, построенная на отечественных технологиях, — сообщили в пресс-службе.

Также на стенде РТИ покажут функциональный демонстрационный образец комплекса безостановочного скрытого досмотра, а также макеты радиолокационных станций и серверы на базе «Эльбруса».

Как ранее писал NEWS.ru, российский концерн «Калашников» начал поставлять автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья, заявил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.