На «Армии-2020» покажут военную систему видео-конференц-связи

На форуме «Армия-2020», который пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот», продемонстрируют построенную на отечественных технологиях систему видео-конференц-связи.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний РТИ, на стенде будут представлены примеры системы, созданной на отечественной платформе, в том числе для работы на процессорах «Эльбрус».
["Эльбрус" это] информационно-аналитический комплекс, предназначенный для анализа и визуального представления данных, системы анализа данных из открытых источников с применением технологий искусственного интеллекта, система видео-конференц-связи, построенная на отечественных технологиях, — сообщили в пресс-службе.
Также на стенде РТИ покажут функциональный демонстрационный образец комплекса безостановочного скрытого досмотра, а также макеты радиолокационных станций и серверы на базе «Эльбруса».
Как ранее писал NEWS.ru, российский концерн «Калашников» начал поставлять автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья, заявил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен