«Мрачный жнец» и другие: российские ВКС попали в топ передовых армий мира

Ведущий авиационно-космический журнал Flight International опубликовал ежегодное исследование World Air Forces 2021, в котором не только проанализировал состояние военно-воздушных сил разных стран и определил лидеров и аутсайдеров, но и назвал самые распространённые боевые машины.

Согласно исследованию , по состоянию на декабрь 2019 года Россия располагает 4163 военными самолётами и вертолётами различного назначения — 8% от общемирового показателя, уступая только США — 13 266 самолетов и вертолетов, 25%. На третьем месте расположился Китай с 3210 военными самолётами и вертолётами — 6%. По сравнению с предыдущим исследованием World Air Forces, опубликованном в декабре 2018 года, парк российской военной авиации увеличился незначительно. Всего-то на 85 машин. За этот же период ВВС США уменьшились на 132 самолёта и вертолёта, а Китая — увеличились на 23 машины.

Определился и рейтинг самых популярных боевых самолётов. На первом месте американский истребитель семейства F-16 — 2267 машин — 15% от общемирового парка боевых самолётов. Как ни странно, его производство должно было закончиться в 2017 году, но из-за программ модернизации и расширения рынков сбыта производство машины вновь восстановили. Второе место в списке заняли российские многоцелевые машины семейства Су-27/30, как отмечает Flight International, в строю военно-воздушных сил всех стран мира их 1057 штук. Это — 7%. Интересно, что Су-30 сегодня самый массовый серийно производимый боевой самолёт в мире. По данным открытых источников, на начало 2018 года было произведено более 680 таких машин. Их эксплуатируют в Алжире, Армении, Китае, Индии и России.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На пятой строчке рейтинга расположились многоцелевые истребители семейства МиГ-29. Как отмечает журнал, на вооружении в мире состоит 817 таких самолётов — 6%. По уровню распространения МиГ-29 существенно опередил европейский боевой самолёт Eurofighter Typhoon — шестое место в рейтинге, всего 514 машин — 3%. Седьмую позицию занял штурмовик Су-25, в мире их эксплуатируется 470 штук, что составляет 3% от общемирового парка боевых самолётов.

Десятое место досталось ещё одной российской машине — фронтовому бомбардировщику Су-24. Странно бы было, если основной «Grim Reaper», в переводе с английского «Мрачный жнец», уносящий души умирающих, остался бы незамеченным. Это главное ударное средство российских Воздушно-космических сил в Сирии. Именно благодаря этой машине России удалось достичь коренного перелома в антитеррористической операции против боевиков запрещённой в РФ ИГ. Как уточнил журнал, в мире применяется 389 машин этого семейства — 3% от общемирового парка боевых самолётов.

Глава Центра АСТ Руслан Пухов в разговоре с NEWS.ru отметил ещё одну важную деталь. Весь этот процесс, в отличие от времён СССР, прошёл без фатальных для экономики страны последствий.

Мне кажется, что при военном бюджете в десять раз меньше, чем у США, мы просто должны гордиться тем, что Россия по количеству боевых самолётов стоит на почётном втором месте. Руслан Пухов директор Центра анализа стратегий и технологий, издатель журнала «Экспорт вооружений» директор Центра анализа стратегий и технологий, издатель журнала «Экспорт вооружений»

Собственно, на этом можно было бы ставить точку. Но вот, что действительно не попало в рейтинг. По данным американских ВВС, в 2017 году годными к выполнению полётов были 71,3% самолётов военно-воздушных сил страны. Годом ранее этот показатель составлял 72,1%, что также ниже уровня боеготовности предшествующих лет. Понятно, что и сегодня эти цифры не снижаются. При этом российские ВКС, напротив, впереди планеты всей благодаря десятилетней программе модернизации российской армии, на которую было потрачено 23 трлн рублей. И как утверждает главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин, доля современных вооружений в Воздушно-космических силах сегодня составляет уже более 70%.