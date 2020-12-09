«Мрачный жнец» и другие: российские ВКС попали в топ передовых армий мира

Ведущий авиационно-космический журнал Flight International опубликовал ежегодное исследование World Air Forces 2021, в котором не только проанализировал состояние военно-воздушных сил разных стран и определил лидеров и аутсайдеров, но и назвал самые распространённые боевые машины.
Согласно
Определился и рейтинг самых популярных боевых самолётов. На первом месте американский истребитель семейства F-16 — 2267 машин — 15% от общемирового парка боевых самолётов. Как ни странно, его производство должно было закончиться в 2017 году, но из-за программ модернизации и расширения рынков сбыта производство машины вновь восстановили. Второе место в списке заняли российские многоцелевые машины семейства Су-27/30, как отмечает Flight International, в строю военно-воздушных сил всех стран мира их 1057 штук. Это — 7%. Интересно, что Су-30 сегодня самый массовый серийно производимый боевой самолёт в мире. По данным открытых источников, на начало 2018 года было произведено более 680 таких машин. Их эксплуатируют в Алжире, Армении, Китае, Индии и России.
На пятой строчке рейтинга расположились многоцелевые истребители семейства МиГ-29. Как отмечает журнал, на вооружении в мире состоит 817 таких самолётов — 6%. По уровню распространения МиГ-29 существенно опередил европейский боевой самолёт Eurofighter Typhoon — шестое место в рейтинге, всего 514 машин — 3%. Седьмую позицию занял штурмовик Су-25, в мире их эксплуатируется 470 штук, что составляет 3% от общемирового парка боевых самолётов.
Десятое место досталось ещё одной российской машине — фронтовому бомбардировщику Су-24. Странно бы было, если основной «Grim Reaper», в переводе с английского «Мрачный жнец», уносящий души умирающих, остался бы незамеченным. Это главное ударное средство российских Воздушно-космических сил в Сирии. Именно благодаря этой машине России удалось достичь коренного перелома в антитеррористической операции против боевиков запрещённой в РФ ИГ. Как уточнил журнал, в мире применяется 389 машин этого семейства — 3% от общемирового парка боевых самолётов.
Глава Центра АСТ Руслан Пухов в разговоре с NEWS.ru отметил ещё одну важную деталь. Весь этот процесс, в отличие от времён СССР, прошёл без фатальных для экономики страны последствий.
Мне кажется, что при военном бюджете в десять раз меньше, чем у США, мы просто должны гордиться тем, что Россия по количеству боевых самолётов стоит на почётном втором месте.
Собственно, на этом можно было бы ставить точку. Но вот, что действительно не попало в рейтинг. По данным американских ВВС, в 2017 году годными к выполнению полётов были 71,3% самолётов военно-воздушных сил страны. Годом ранее этот показатель составлял 72,1%, что также ниже уровня боеготовности предшествующих лет. Понятно, что и сегодня эти цифры не снижаются. При этом российские ВКС, напротив, впереди планеты всей благодаря десятилетней программе модернизации российской армии, на которую было потрачено 23 трлн рублей. И как